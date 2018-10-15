كاتب امريكي مرموق يعترف : انتصر الأسد وخسرت واشنطن وعليها وقف تدخلها العسكري بسوريا

من يزور العاصمة السورية دمشق يشاهد انتشار قوات الأمن السورية والشوارع المزينة بصور الرئيس السوري، بشار الأسد، بالإضافة للسكان الذين يتجولون في الشوارع وعلى وجوههم ظهرت ملاح التفاؤل بمستقبل أفضل.

الرئيس السوري لم يعد في خطر ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية وقف تدخلها العسكري في شؤون هذا البلد، بهذه الكلمات تحدث، دوغ باندو، في مقال نشر على موقع “National Interest”.

فبحسب بانودو الذي قال بأنه زار سوريا لمدة أسبوع، فإن أهداف وخطط ترامب العسكرية في سوريا أصبحت ضربا من الخيال، لا شيء يهدد الأسد بعد الآن.

وأضاف باندو، قبل بضع سنوات كان عدد قليل من الناس يتخيلون أن يستطيع الرئيس السوري استعادة السيطرة على معظم البلاد، لكنه اليوم هزم جميع خصومه.

وتابع، قائلا إن الحرب الأهلية في سوريا كانت مأساة كبيرة، ولا يحق لترامب غزو بلد أجنبي واحتلال بلد أو تقسيمه، ولا تستطيع أمريكا إجبار روسيا وإيران اللتين تتمتعان بعلاقات قوية مع الأسد على مغادرة سوريا.

الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تجعل سوريا دولة ديمقراطية وليبرالية، عن طريق “معارضتها المعتدلة”، إلا أنه يمكن تخيل بأن النتائج ستكون سيئة للغاية.

وأضاف بأن الفشل في العراق هو مثال للتدخل الأمريكي، وعلى إدارة ترامب وضع حد لآخر مصيبة في الشرق الأوسط تتسبب بها الولايات المتحدة الأمريكية، فلقد فاز الأسد وخسرت واشنطن.