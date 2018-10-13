ملحم زين تامر حسني رامي عياش وغيرهم تزوجوا من معجباتهم.. فكيف تم ذلك؟

العلاقة بين الجمهور والفنانين لا تتوقف عند تتبع أخبارهم فقط، بل والزواج بينهما، وهذا ما حدث مع الكثير من المشاهير ومنهم:

​رامي عياش​: تزوج من مصممة الأزياء داليدا عياش، كانت من أشد معجباته، وظن عياش أنها كأي معجبة أخرى، لكن ما إن رآها شعر بانجذاب نحوها، تحول إلى حب، فزواج، وأنجبا ولدين هما “آرام” و”آيانا”.

​ملحم زين​: زوجته “تماني” كانت إحدى معجباته، وطلبت من والدها نائب الرئيس اليمني السابق أن يحيي حفل عيد ميلادها، وهناك التقيا وتعارفا، وتكللت العلاقة بالزواج، وعقد قرانهما عام 2008 ولديهما 4 أولاد.

​تامر حسني​: تزوج إحدى معجباته، وهي الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​، والتي شاركت في إبرنامج ستار أكاديمي، التقيا للمرة الأولى في حفلة، تزوجا لاحقاً ورزقا بطفلتين.

​باسل خياط​: تزوج إحدى معجباته، وهي السيدة ناهد زيدان، بعدما التقيا صدفة، وعبّرت عن مدى إعجابها بفنّه، حينها سألها باسل عن الشامة على وجنتها، ولفتته بجمالها وذكائها، فتطورت تلك المشاعر وتزوجا، واليوم لديهما طفل يُدعى “شمس”.

​محمد حماقي​: التقى زوجته للمرة الأولى قبل ارتباطهما في معرض داخل فيلا أهل زوجته، ومنذ ذلك اللقاء نشأت علاقة حب، ثم تزوجا، وكانت زوجته إحدى معجباته، لكنهما انفصلا وتطلقا لفترة وجيزة، قبل أن يعودا مجدداً معاً.

​آن هاثاواي​: التقت زوجها “آدم شكولمان” عبر أصدقاء مشتركين عام 2008، ثم تزوجا بعد 4 سنوات.

​جوليا روبرتس​: التقت زوجها وأحد معجبيها المصور “دانيال مودر” حينما كانت تصور فيلمها الشهير (The Mexican) عام 2000، وتزوجا بعد ذلك بعامين.

​نيكولاس كيج​: التقى إحدى معجباته أليس كيم في العام 2004، وذلك في المطعم الذي كانت تعمل فيه، تعارفا ثم تزوجا بعد أشهر عدة.

​مات ديمون​: التقى بزوجته ميامي براتيندر أثناء تصويره فيلم (Stuck on You)، وهناك تعارفا وتزوجا عام 2005، وأنجبا 4 أبناء.

​جون ترافولتا​: التقى زوجته الممثلة كيلي بريستون أثناء تصوير أحد الأفلام، وهي أحد المعجبات به منذ وقت طويل.

آدم ساندلر: التقى إحدى معجباته “جاكي” عبر أصدقاء مشتركين، أبدت إعجابها بعمله قبل أن يعرض عليها المشاركة في أحد أفلامه، تزوجا عام 2003، وأصبحت تظهر معه بالأفلام منذ ذلك الحين.

ريس ويذرسبون: عام 2011، التقى جيم توث بزوجته المعجب بها، عن طريق عمله في الشركات التي توظف الممثلين.

​توم كروز​: كانت الممثلة ​كاتي هولمز​ إحدى المعجبات بتوم، وصرحت أنها كم تود أن تتزوجه، وهذا ما تم فعلاً عام 2006، لكنهما تطلقا بعد 6 سنوات.

​توبي مغواير​: التقى توبي إحدى معجباته ومصصمة المجوهرات جنينفر ماير، بعد أن تعرفت عليه أثناء تصوير أحد أفلامه عام 2003، ارتبطا لاحقاً بعد 3 سنوات.

​جيسيكا ألبا​: التقت وزوجها المعجب كاش وارين عام 2004، حينما كان يعمل مساعداً للإنتاج في فيلمها (Fantastic Four).

​باتريك ديمبسي​: متزوج الآن من نجمة تلفزيون الواقع جيليان فينك، قصت شعره على الهواء مباشرة، تزوجا عام 1999، لتصبح حلاقته الخاصة وزوجته.

جيري ساينفيلد: تزوج مديرة العلاقة العامة، وإحدى أكبر معجبات برنامجه، جيسيكا سكلار عام 1999.

كيلسي جرامر: التقى زوجته من أشد معجباته والمضيفة الجوي كاتي واش عام 2010، تواعدا وتزوجا.

​ستيف هارفي​: التقى زوجته “مارغوري” حينما جاءت لمشاهدة برنامجه عام 1990، ووعدها بالزواج، لكنه تزوجها بعد أكثر من 17 عاماً.

​غوينيث بالترو​: التقت مع زوجها كريس مارتن في حفل موسيقي عام 2002، أبقيا علاقتهما سراً لحين الإعلان عن حمل الزوجة عام 2003.

​ألفيس بريسلي​: التقى بزوجته حينما كان مع الجيش في ألمانيا، تعارفا وتزوجا عام 1972.