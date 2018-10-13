مفوضية اللاجئين بالأردن تنفي فتح باب استقبال طلبات العودة للاجئين السوريين

نفى المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، أن تكون المفوضية فتحت باب استقبال طلبات عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال الحواري للصحفيين إن “المفوضية ترى ضرورة توفر ظروف مواتية وإزالة كافة العقبات قبل عودة اللاجئين، وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم”.

وأضاف: “القرار السياسي هو الأصل في هذا الملف، فيما تعتبر المنظمة جهة تراعي الجوانب الإنسانية وترعى حقوق اللاجئين ولا نتدخل في أي قضايا سياسية”.

وبشأن مجموعة “الخوذ البيضاء”، شدد الحواري على أن الحكومة البريطانية أعلنت عن استقبال عدد منهم، فيما توجه آخرون إلى هولندا، وبقيت مجموع على الأراضي الأردنية بانتظار تأمينهم إلى وجهة ثالثة.