نكاية بتركيا وايران.. إسرائيل تحرك اذرعها اليهودية بالكونغرس الامريكي لانقاذ السعودية من ورطة اغتيال خاشقجي
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جرينتش+2 04:34
جراء اغتيال خاشقجي.. ترامب يعاتب ولا يعاقب السعودية حرصاً على بيع الاسلحة لها ومنع انتقال استثماراتها لروسيا والصين

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