القبض على سارق 12 منزلا في اربد وضبط المسروقات لدى وافد عربي

عمان ـ (بترا)

ألقى البحث الجنائي القبض على شخص قام بسرقة 12 منزلا، وآخر من جنسية عربية كان يقوم بشراء المسروقات في مدينة اربد .

وقال مصدر امني ان عدة بلاغات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي اربد من عدد من المواطنين ادعوا خلالها تعرض منازلهم للسرقة من قبل شخص مجهول وأخذ أجهزة خلوية ومبالغ مالية، وقد بوشر التحقيق لتحديد هوية ذلك الشخص والقاء القبض عليه .

وأضاف المصدر بانه ومن خلال متابعة التحقيق تم الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الاسبقيات وبكمين محكم القي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بسرقة مقتنيات 12 منزلا من أجهزة خلوية ومبالغ مالية ضمن اختصاص مدينة اربد وبيعها لشخص آخر من جنسية عربية، حيث جرت مداهمته والقي القبض عليه أيضا وضبط بحوزته 8 أجهزة خلوية واربع ساعات يد من المسروقات والتحقيقات مستمرة .