من دهنه قليله .. اسرائيل تقتطع تعويضات لعملائها من الضرائب الفلسطينية

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، يوم امس الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطعت مبلغ 1,083 مليون شيكل (300 ألف دولار أمريكي) من عائدات الضرائب المستحقة عليها لحساب السلطة الفلسطينية، لدفعها كـ “تعويض” لمجموعة من العملاء والمتخابرين معها.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هذا الإجراء جاء بناءً على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بتعويض السلطة الفلسطينية لهؤلاء العملاء؛ وعددهم 52 شخصًا، على خلفية تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وقالت إن المحكمة العليا قضت بتغريم السلطة الفلسطينية بمبلغ قدره 13.2 مليون شيكل (3,8 مليون دولار).

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتطعت في وقت سابق من العام، مبلغ نصف مليون شيكل (140 ألف دولار) لتغطية النفقات القانونية وتكاليف التقارير الطبية.

يشار إلى أن الحديث يدور حول عملاء (جواسيس) اعتقلتهم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي، وبداية عام 2000، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وجمع معلومات ذات طابع أمني وتزويد الاحتلال بها.