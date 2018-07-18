في صفعة غير مباشرة لترامب.. اوباما يحذر من قادة يحتقرون الحقائق وينشرون الاكاذيب

انتهز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما امس الثلاثاء فرصة إلقائه خطابا في مناسبة تكريمية للزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا للحديث عن الشأن الأمريكي والدولي.

وحذر أوباما من “اوقات غريبة وغامضة” يمر بها العالم، فيما يمكن اعتباره هجوما مقنّعا على خلفه دونالد ترامب.

ولم يشر أوباما مباشرة إلى ترامب، لكنه حذّر من “سياسات الخوف والسخط” الآخذة في الانتشار، والتي يشجع عليها قادة ازدروا الحقائق ونشروا الأكاذيب.

كما انتقد أوباما هؤلاء الذين ينكرون التغيّر المناخي ويضعون سياسات هجرة عنصرية تستند إلى العرق، إضافة إلى الرأسمالية الجامحة و”سياسات الرجل القوي”، وهي أمور ترتبط بإدارة ترامب المثيرة للجدل.

وقال أوباما في بداية خطابه “بالنظر إلى الأوقات الغريبة والغامضة التي نعيشها، كل جولة أنباء يومية تأتينا بعناوين أكثر إثارة للغرابة والقلق، فكرت ربما أنه قد يكون من المفيد التراجع لبعض الوقت من أجل الرؤية من منظور آخر”.

وكان أوباما يتحدث أمام أكثر من 10 آلاف شخص في ملعب لرياضة الكريكيت في جوهانسبرغ بمناسبة مرور 100 عام على ولادة مانديلا.

وأضاف: “هذا يعود في جزء منه الى فشل الحكومات والنخب النافذة، ما يجعلنا نرى الآن معظم العالم يهدد بالعودة إلى وسائل قديمة وخطيرة وأكثر وحشية في تنفيذ الأعمال”.

وفي قضية الهجرة بدا وكأن أوباما يتوجه بحدة إلى ترامب عندما قال: “ليس من الخطأ الإصرار على أن الحدود الوطنية تهم، لكن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة لسياسات هجرة تستند إلى العرق والاثنية والدين”.

كما هاجم تشكيك ترامب والمحافظين الأمريكيين بمسألة التغير المناخي في وجه الدلائل العلمية.

وقال أوباما: “عليكم أن تؤمنوا بالحقائق، بدون حقائق لا يوجد أسس للتعاون”.

وأضاف: “لا أستطيع إيجاد أرضية مشتركة عندما يقول أحدهم إنه لا يوجد تغيّر مناخي، في الوقت الذي يخبرنا معظم العلماء في العالم بذلك”.

وتابع: “إذا بدأت بالقول إنه خدعة يتم البناء عليها، فمن أين نبدأ؟”.

وقد أثار أوباما ضحك الجمهور عندما قال: “يبدو أن السياسة اليوم ترفض المفهوم الدقيق للحقيقة الموضوعية، فالناس فقط يبتدعون الأشياء”.

وأضاف: “نرى السقوط الكامل للخجل بين القادة السياسيين الذين يتم كشف أكاذيبهم لكنهم يستمرون بمضاعفة الأكاذيب”.

جدير بالذكر ان مؤسسة مانديلا تعهد في كل عام إلى ضيف رفيع بإلقاء كلمة في ذكرى مولد “ماديبا” في 18 تموز 1918، والذي توفي في 5 كانون أول 2013.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض لم يظهر أوباما إلا قليلا في مناسبات عامة، لكنه طالما اعتبر مانديلا أحد أكثر الشخصيات تأثيرا عليه في حياته.