المطرب فضل شاكر يثمن عالياً الحكم ببرائته من التهم الارهابية

خرج المطرب اللبناني فضل شاكر، لكي يعلق على الحكم الصادر بحقه مؤخرا، من جانب القضاء اللبناني، بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، بتشكيل عصابات مسلحة.

ووجه شاكر رسالة صوتية للإعلامي المصري، وائل الإبراشي، في برنامجه “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم” المصرية، التي تقدم فيها بالشكر له على إيمانه ببراءته، بعدما انتشرت أخبار إعلامية كاذبة عن ارتكابه بعض الجرائم.

كما تقدم فضل شاكر، بالشكر للقضاة الذين حكموا ببراءته، قائلا: “هذا الأمر سوف يسجل في تاريخ لبنان، بأن هناك قضاة يرغبون في العمل بمهنية، وأنهم لا يخضعون لأي أحد ما، بعدما برأتني المحكمة العسكرية من جرم الإرهاب، ومقاتلة الجيش اللبناني، وأصدرت قرارا بعدم علاقتي بموقعة عبرا”.

وأردف: “اليوم المحكمة الجزئية أصدرت قرارا بتبرئتي من التهمة التي حوكمت فيها غيايبا أمام المحكمة العسكرية، وأقصد بها ارتكاب الجنايات وتأليف العصابة المسلحة، وإن شاء الله بثبت براءتي التي بدأت في الظهور”.

واستطرد: “وأنا وجهت رسالة لمرجعيتي السياسية الممثلة في الرئيس الحريري، ويارب تكون الخطوة إشارة لضمانة المحاكمة العامة، لأنه ما سمعت أي جواب بعد رسمي من قبل، وعلى أمل أن تكون هناك قضية الفرج عن المظلومين بالسجن، حتى ترتاح النفوس وتنطوى كل صفحات الاتهام بقلب مجتمعنا”.

ولم يكتف فضل شاكر بإرسال رسالة صوتية لبرنامج “العاشرة مساء”، إذ غرد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” صباح يسر من بعد عسر”.