حتى اجهزة كشف الكذب لن تستطيع كشف اكاذيب الوزراء الصهاينة

اشتبك وزراء الحكومة الاسرائيلية السياسية والأمنية مع بعضهم البعض بشأن تسريبات الخطط التي صدرت للجيش الاسرائيلي لوقف الطائرات المشتعلة التي تنطلق من قطاع غزة.

واقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال جميع الوزراء لإجراء اختبارات كشف الكذب، بعد انتقادات واعتراضات من قبل الوزراء والمسؤولين على تسريب تلك الخطط .

فبينما قال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إن “هذا يضر بأمن الدولة”، انتقد وزراء البيت اليهود نفتالي بينيت وايليت شاكيد ليبرمان بالقول: “دعونا جميعا نذهب إلى جهاز كشف الكذب”.

وكان مجلس الوزراء قرر امس تكليف الجيش الإسرائيلي لوقف الطائرة المشتعلة وذلك بالرد عسكريا واستهداف مطلقيها.