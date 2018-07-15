وداعاً سليل المجاهدين..وفاة محمد النجل الوحيد لعمر المختار 

أعلنت وكالة الأنباء الليبية، يوم الخميس الماضي، وفاة محمد، النجل الوحيد لعمر المختار لذي قاوم الاحتلال الإيطالي في بلاده لمدة 20 عامًا.

وقالت الوكالة، إن “الحاج محمد توفي ظهر اليوم في منزله بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي عن 97 عامًا”.

وأوضحت أنه “كان يعاني من أمراض عديدة بسبب كبر سنه، وتلقى علاجًا داخل البلاد وخارجها أكثر من مرة، كان آخرها رحلة علاج في الإمارات استغرقت ثلاثة أشهر”.

وولد محمد عمر المختار عام 1921، في منطقة العويلية قرب المرج شرقي ليبيا، وعاش مع والدته ونيسة الجيلاني وبعض من أقاربه.

وغادر محمد ليبيا مع والدته إلى مصر، عام 1927، بطلب من أبيه، ليتفرغ لقتال الاحتلال الإيطالي.