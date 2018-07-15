ضبط 7586 مخالفة هاتف نقال في أول أيام الحملة المرورية للتوعية من استخدام هذا الهاتف اثناء القيادة

ضبطت مديرية الأمن العام 7586 مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في أول أيام الحملة المرورية على تلك المخالفة وتعيد التحذير من خطورتها.

وقالت المديرية ان العاملين في إدارتي السير والدوريات الخارجية ومختلف مديريات الشرطة وشرطة النجدة ومع انطلاق الحملة المرورية للتوعية وضبط مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة والتي بدأت امس السبت ضبطوا 7586 مخالفة في أول أيام الحملة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .

وأضافت ان كوادر إدارة السير ضبطت 5877 مخالفة و510 مخالفات ضبطتها إدارة الدوريات الخارجية فيما ضبطت قيادات الأقاليم المختلفة 1199 مخالفة.

وأكدت ان الحملة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي وستستمر بذات النسق الهادف أولا للتوعية من خطوره تلك المخالفة القاتلة التي تشتت ذهن السائق وتفقده التركيز والسيطرة أثناء القيادة مما يجعل منه خطرا على نفسه وعلى مستخدمي الطريق وثانيا لضبط كل من يقوم بها وتحرير المخالفة القانونية بحقه.

وأكدت المديرية ان الهدف من الحملة هو نشر الوعي المروري ضد تلك المخالفة والعمل مع جميع مكونات المجتمع لتغيير هذا السلوك الخاطئ والخطر أثناء القيادة والذي يتسبب بالحوادث المرورية التي تخلف ورائها وفايات وإصابات.

ودعت المديرية الجميع لمشاركة مديرية الأمن العام والقيام بالدور الواجب عليهم لنشر الوعي حول تلك المخالفة وتجنب ارتكابها