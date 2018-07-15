بعد حرب داحس والغبراء.. حرب عصرية بين رولا سعد وهيفاء وهبي

شنت الفنانة اللبنانية رولا سعد، هجوما حادا على مواطنتها هيفاء وهبي، ووصفتها بأنها «ليست مطربة» لكنها «فنانة فقط».

وفي حوار لها، بالبرنامج التليفزيوني «واحد من الناس» الذي يعرض على قناة «الحياة» مصرية طالبت «رولا» من «هيفاء»، تعويضا، بعد أن اتضح كذب ادعاءاتها وسعيها للتشهير بها.

ولفتت «رولا»، إلى أنها أقامت على «هيفاء» دعويين قضائيتين وكسبتهما.

وأوضحت أن الدعوى الأولى، كانت تتعلق بحقوق الملكية لأغنيتها «إيه دا» التي قامت «هيفاء» بغنائها دون إذنها.

أما الدعوى الثانية، فقالت عنها «رولا»، أن القضاء أثبت عدم وقوفها وراء تسريب فيلم إباحي لـ«هيفاء»، واتهمتها فيه بتشويه صورتها.

وأضافت أنه «يجب على هيفاء أن تدفع لي تعويضًا ماديًا طبقًا للمبلغ الذي سيحدده القاضي بعد تشهيرها بي».

وواصلت «رولا» أنها «لا تشاهد مسلسلات هيفاء، لأنه ليس لديها وقت، ودائمًا ما تكون مشغولة بتصوير أعمال فنية».

وبدأت الخلافات بين «رولا» و«هيفاء» منذ 2005، عندما تقارب الأولى لخطيب الثانية السابق رجل الأعمال السعودي «طارق الجفالي»، وتداولت الأحاديث على نطاق واسع في الأوساط الفنية، حول حكاية جديدة بطلها «الجفالي»، الذي شوهد لأكثر من مرة برفقة «رولا»، فوصل الخلاف بينهما إلى حد تبادل الشتائم والقضايا.