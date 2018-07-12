قرب فتح معبر نصيب ينعش حركة الشاحنات الاردنية ويرفع سعر الليرة السورية

يترقب الأردن انتعاشة تحقق «انفراجة» اقتصادية بعد أزمة عصفت به، بسبب توقف تدفق سلعه عبر معبر نصيب الحدودي إلى سورية وبلدان أخرى.

وقال رئيس قطاع الشحن البري في الأردن محمد خير الداوود، بحسب وكالة «روسيا اليوم»: إن فتح معبر نصيب سينعكس إيجاباً على الشاحنات التي تعرضت لخسائر تقرب من 1.4 مليار دولار أميركي، نتيجة إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق، مؤكداً أن أكثر من 17 ألف شاحنة تأثرت بالإغلاق.

ومن جهة اخرى فأن سعر صرف الليرة السورية قد ارتفع أمام الدينار الأردني 20 ليرة، إذ كان الدينار الأردني يصرف بـ600 ليرة سورية، أما حالياً (أمس) فيصرف بـ580 ليرة.