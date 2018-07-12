المسرح القومي في مصر يُكرم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

كرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية في مصر، برئاسة المخرج محمد الخولي، الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، واسم الفنان الراحل حسين رياض، مساء أمس الأربعاء، على خشبة المسرح القومي بمنطقة العتبة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم ووزيرة الاستثمار سحر نصر وعدد من النجوم القدامى والشخصيات العامة.

وقدمت الحفل الإعلامية هبة رشوان، وبدأ بعرض فيلم تسجيلي بعنوان “حسين رياض والألف وجه”، من إنتاج المركز القومي للمسرح، وتضمن شهادات عن الفنان الراحل من كبار النجوم، أبرزهم سهير المرشدي ولبني عبدالعزيز ورجاء حسين وابنته فاطمة حسين رياض، وعلقت عليه صوتياً الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وأعربت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم في كلمتها عن سعادتها لمشاركتها في تكريم أبو زهرة وحسين رياض، مؤكدة أن تكريمهما جزء من رد الجميل لهما، بحسب قولها.

وشكرت نجلة الفنان حسين رياض، فاطمة، وزيرة الثقافة ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، ورئيس المركز القومي للمسرح، المخرج محمد الخولي، على تكريمهما لوالدها، مؤكدة أن مصر تحرص دائماً على تكريم أبنائها.

وناشدت ابنة الفنان الراحل، وزيرة الثقافة، بإطلاق اسم والدها على إحدى قاعات المسرح القومي والمعهد العالي للفنون المسرحية، نظراً لوقوفه علي خشبة الأول مرات عديدة ودراسته في الثاني.

وأعرب الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عن سعادته بتكريمه، مؤكداً أن رحلته الفنية استغرقت نصف قرن من الزمان، حيث استمتع بكل دقيقة منه، وشكر الله على حب الجمهور له.

يذكر أن الحفل شهد حضور كل من سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز ورشوان توفيق ومجدي صبحي ورجاء حسين والمخرج أشرف فايق.