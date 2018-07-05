تناول المكسرات يزيد خصوبة الرجال ويحسن انتاج حيواناتهم المنوية

كشفت دراسة جديدة ، امس الأربعاء , أن تناول المكسرات بصفة يومية يزيد خصوبة الرجال.

وجاء في الدراسة التي نقلتها صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “تناول وجبة خفيفة يومية من اللوز والبندق والجوز يزيد من عدد ونوعية الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجال”.

وأضافت أن “الأطباء المشاركين في الدراسة قاموا بفحص الخصوبة عند الرجال في إسبانيا، قبل وبعد تناول المكسرات، فلاحظوا فرقاً كبيراً شهدته حيواناتهم المنوية”.

وأكد الأطباء بحسب الدراسة, إن “الوجبة اليومية من المكسرات تزيد خصوبة الرجال بنسبة 16 في المئة، كما تساهم في إنتاج حيوانات منوية بجودة أحسن”.

وتوضح الدراسة أن النظام الغذائي له تأثير على الحيوانات المنوية وخصوبة الذكور بشكل عام.