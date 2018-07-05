ارتفاع عد ضحايا مأساة انهيار عمارة الزرقاء الى خمس وفيات

استكملت فرق الإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني أعمال البحث والتفتيش عن الأشخاص الذين حوصروا تحت الأنقاض اثر حادث انهيار بناية سكنية مكونة من 3 طوابق في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء.

وتمكنت كوادر الدفاع المدني من إنقاذ 7 أشخاص محاصرين خلال الساعة الأولى من وقوع الحادث، وإخلاء 5 وفيات من تحت الأنقاض بعد عمل متواصل وجهود مضنية لفرق إنقاذ الدفاع المدني المتخصصة والتي استخدمت التقنيات الحديثة في الكشف عن المحاصرين تحت الردم بواسطة الكاميرات الحرارية المتخصصة وكلاب البحث والإنقاذ.

وكان قد أشرف على عمليات الإنقاذ والإسعاف امس الاربعاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني ومحافظ الزرقاء وقاموا بزيارة شملت المستشفيات التي تم نقل الإصابات إليها للاطمئنان على صحتهم وسير تقديم الخدمة الصحية اللازمة لهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أوعز بتشكيل لجنة فوريه من الجهات المعنية للوقوف على أسباب هذا الحادث.