رغم انها طائرة امريكية الا ان وفداً عسكرياً اماراتياً زار إسرائيل للتعرف على طائرة F35

كشف مصدر خليجي لقناة i24News الاسرائيلية الناطقة باللغة العربية ان وفدا عسكريا من الامارات العربية المتحدة، قد زار إسرائيل مؤخرا برفقة مسؤول امريكي رفيع.

وأضاف المصدر الخليجي ان الوفد العسكري الاماراتي التابع للسلاح الجو لدولة الامارات العربية المتحدة، قد زار إسرائيل من اجل الاطلاع على قدرات أحدث المقاتلات الامريكية الصنع F35 المتواجدة لدى سلاح الجو الإسرائيلي.

وتابع ذات المصدر يقول : ان المسؤولين الإسرائيليين قدموا عرضا امام الوفد الاماراتي لقدرات المقاتلة F35 ليتشكل لدى الوفد الضيف انطباع عن قدرات الطائرة.

يذكر ان سلاح الجوي الإسرائيلي كان اول من حصل على هذه المقاتلات الامريكية بعد سلاح الجو الأمريكي، وكان ذلك العام الماضي. وتعتبر المقاتلة F35 الطائرة الاحدث في الترسانة الجوية الامريكية.