بعد تحرير اراضيها.. سورية تدعو مواطنيها الذين اضطرتهم الاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم
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جرينتش+2 02:21
ترامب: من العار على وكالة الأمن القومي ان تنتهك خصوصية الأمريكيين

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