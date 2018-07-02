عودة اليسار الى سدة القيادة.. فوز اليساري أوبرادور في انتخابات المكسيك الرئاسية

فاز المرشح اليساري، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالرئاسة في المكسيك وفق ما أعلن عنه المعهد الانتخابي الوطني، بعد حصوله على 53% من أصوات الناخبين.

وأعلن رئيس المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك، لورنزو كوردوبا، اليوم الاثنين، أن المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية في المكسيك لوبيز اوبرادور حصل على نسبة 53 – 53.8 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا لبيانات أولية للعد السريع للأصوات​​​.

ووفقا لرئيس المعهد الانتخابي، حل انريكاردو أنايا ، ثانيا بحصوله على نسبة22.1 -22.8% من أصوات الناخبين، وخوسيه أنطونيو ميد، ثالثا بحصوله على 15.7-16.3% من أصوات الناخبين ، بينما حصل خايمي رودريجيز كالديرون على نسبة 5.3-5.5% من الأصوات.

ووعد لوبيز أوبرادور بإحداث “تغيير عميق” في البلاد، قائلا إن “مشروعنا الوطني يطمح إلى ديمقراطية حقيقية. لا نتطلع إلى إقامة حكم ديكتاتوري، لا في الظاهر ولا في السر”.

وأكد الرئيس المنتخب أنه سيحافظ على حرية الكلمة في المكسيك، وضمان جميع الحريات الشخصية والاجتماعية، والحقوق المدنية والسياسية المسجلة في الدستور، مضيفا أن حكومته الجديدة ستدعم الانضباط المالي والضريبي، ووعد بالعمل على مضاعفة منحة التقاعد.

كما أكد أوبرادور إثر فوزه أنه يريد إقامة علاقات “صداقة وتعاون” مع الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل خارجي هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوبيز أوبرادور على الفوز في الانتخابات الرئاسية في المكسيك وأعرب عن رغبته في العمل معه.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في تويتر” إن كثيرا من الأشياء علينا فعلها، وستكون في صالح البلدين”.