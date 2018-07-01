عدد خاص من “أفكار” عن الرِّوائي الرّاحل جمال ناجي

صَدَرَ حديثا العدد 352 من مجلة “أفكار” الشهريّة التي تصدرها وزارة الثَّقافة ويرأس تحريرها الدكتور سمير قطامي، وهو عدد خاص عن الرِّوائي الرّاحل جمال ناجي.

واستهلَّ وزير الثقافة السابق نبيه جميل شقم العدد بمفتتح بعنوان “جمال ناجيسيرةٌ عبِقةٌ بالثَّقافة الأصيلة” قال فيه: ان جمال ناجي كان صديقًا ودودًا، عرفتُه مبكرًا، واكتشفتُ فيه مبدعًا صادقًا، ونقابيًّا غيورًا على المصالح العامّة لا المصالح الذاتيّة الضيِّقة، وكلَّما حاورتُه في الهموم العامّة وقضايا الأدب والفكر، وجدتُه شجاعًا، عميقًا، يملك وعيًا وحساسيّة إبداعيّة عالية”. وكَتَبَت مديرة تحرير المجلة مجدولين أبوالرب في مقدمة العدد حول حرص الوزارة على إعداد ملف يليق بقامة الرّاحل حيث بادَرَت الهيئة بوضع الخطوط العريضة لمحاور الملف، واقتراح أسماء المشاركين، إلّا أنَّ الواقع أنتَجَ موادَّ تغطّي العدد بأكملِه، ليصيرَ الملفُّ عددًا خاصًّا عن الرّاحل جمال ناجي.

وتنوَّعَت محاور العدد لتشمل دراسات عن أعمال جمال ناجي بالرِّواية والقصَة القصيرة والفنّ التَّشكيليّ، ونشاطاته بالجانبين النّقابيّ والمجتمع المدنيّ، كما نقرأ مجموعة من الشّهادات عن الرّاحل.

كما تضمَّن العدد استطلاعًا حمل عنوان “جمال ناجي في عيون الكُتّاب والمبدعين” للاستفادة من إضافاتهم التي تُسهم في رسْم تفاصيل مهمّة ومتنوِّعة عن ناجي.

وفي العدد قراءة راصدة لـِ”ببليوجرافيا” الكاتب الرّاحل جمال ناجي، قام بإعدادها النّاقد المصريّ شوقي بدر يوسف، يرصد فيها أعمال جمال ناجي، وما كُتِب عنه في الدَّوريّات والكُتُب.

وتضافَرَت جهود رئيس وأعضاء هيئة تحريرمجلة “أفكار” من أجل إنجاز هذا العدد، في محاولةٍ لإيفاء الرِّوائي جمال ناجي شيئًا من حقِّه، وليكونَ بمثابة دعوة للاهتمام بمنجز جمال الإبداعيّ الثريّ الذي ما زال بحاجة إلى الكثير من الدِّراسات الرَّصينة مستقبلًا.

يشار الى انه سيتمّ توزيع هذا العدد الخاص في حفل تأبين الرِّوائي الرّاحل جمال ناجي الذي يُقام بالتعاون بين وزارة الثَّقافة، ورابطة الكُتّاب الأردنيّين، والمركز الثقافيّ العربيّ، الخميس المقبل في المركز الثقافيّ الملكيّ.