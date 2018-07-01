السعودية تنفي تصريحات ترامب حول استعدادها لزيادة انتاج النفط

أعلنت السعودية ان الملك سلمان بن عبد العزيز لم يستجب لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة انتاج النفط السعودي، وفقا لما ورد في تصريح للرئيس الأمريكي أمس السبت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف امس السبت عن انه طلب من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، زيادة إنتاج السعودية اليومي من النفط، وان الملك السعودي استجاب لطلبه.

وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول: “لقد تحدثت لتوي مع ملك السعودية وأوضحت له انه نظرا للاحتجاجات في ايران وفي فنزويلا، فإنني اطلب ان تزيد السعودية من انتاجها للنفط، بنحو مليوني برميل يوميا زيادة على ما هو عليه حاليا، وذلك لتعويض النقص في الأسواق”.

وختم ترامب يقول: “لقد وافق الملك السعودي على ان الأسعار في الأسواق مرتفعة وعليه يتوجب زيادة الإنتاج، لدفعها الى الاسفل”، غير ان السعودية اعلنت بعد ذلك ان ملكها سلمان بن عبد العزيز لم يستجب لمطلب ترامب.

وقالت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الامريكي والملك السعودي بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقد أكد الاثنان خلال الاتصال على ضرورة “بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات”.