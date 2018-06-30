تناول البصل الاحمر يخفض مستويات سكر الدم خلال ساعات فقط

افادت دراسة حديثة ، بأن اتباع نظام غذائي صحي يساهم بشكل فعال في التقليل من مستويات السكر في الدم، وخاصة تناول بعض الأطعمة مثل البصل الأحمر والثوم.

يعتبر مرض السكري حالة شائعة بين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وينجم عادة عن خلل في وظيفة البنكرياس الذي لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفاعل خلايا الجسم مع هرمون الأنسولين.

ووفقاً لإحدى الدراسات التي أجريت على مرضى السكري ونشرت في مجلة إحصاءات الصحة البيئية ، ان تناول 100 غرام من البصل الأحمر ادى إلى انخفاض كبير في مستويات سكر الدم خلال أربع ساعات، لدى مجموعة من مرضى السكري الذين أجريت عليهم الدراسة.

وتتضمن أعراض داء السكري الشعور بالعطش طوال الوقت وفقدان الوزن والحاجة المستمرة للتبول، وللتخفيف من هذه الأعرض يمكننا أن نضيف هذا النوع من الخضار الذي يؤدي إلى تقليل مستويات السكر في الدم.