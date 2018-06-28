اعتراف إسرائيلي جديد بتعاظم اعمال المقاومة الفلسطينية من غزة

اعترفت إسرائيل بزيادة قوة المقاومة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية.

فقد ذكرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، مساء امس الأربعاء، أن أكثر من 289 قذيفة وراجمة أطلقته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي فقط، بزيادة قدرها 726% عن العام الماضي.

ونشرت الصحيفة العبرية تقريرا مطولا حول أعداد القذائف والراجمات الفلسطينية منذ العام 2014 وحتى الآن، حيث أطلقت المقاومة 289 قذيفة وراجمة منذ الأول من كانون الثاني الماضي، وحتى الآن، وهي الزيادة الأولى منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم “الجرف الصامد”، التي اندلعت، في تموز 2014.

كما عددت الصحيفة العبرية كم القذائف والراجمات الفلسطينية التي أطلقت على الداخل الإسرائيلي، ب 35 قذيف فقط في العام 2017، في حين كانت 15 فقط في العام 2016، مقارنة ب 21 قذيفة وراجمة في العام 2015.

وأضافت الصحيفة العبرية تقول : أن معظم الراجمات والصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي تم إطلاقها خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط، وهي زيادة اعتبرتها الصحيفة مقلقة بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي.