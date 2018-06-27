نتنياهو يتصيد في الماء العكر ويحرض الايرانيين على تخريب دولتهم

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء برسالة عبر فيديو مصور الى الشعب الإيراني مستعرضا خلالها حركاته بلعبة كرة القدم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال نتنياهو للايرانيين ان: “الشجاعة التي رأيناها منكم على ملاعب كرة القدم، أظهرتموها أيضا في شوارع ايران”، في إشارة الى المظاهرات الأخيرة التي أقيمت في الأيام الأخيرة بايران.

وتحدث نتنياهو في مقطع الفيديو باللغة الإنجليزية وهو يحمل الكرة بيده، وترافقت أقواله مع كتابات باللغة الفارسية. وخلال أقواله قارن بين الشجاعة التي أظهرها المنتخب الإيراني في المونديال وبين خروج المتظاهرين الإيرانيين الى شوارع طهران على مدار أربعة أيام.

وسأل نتنياهو خلال الفيديو: “هل تتخيلون ان أموالكم يمكن ان تؤدي الى تحقيق إنجازات بدلا من انفاقها على دعم الإرهاب في سوريا واليمن، وبدلا من ذلك كان من الممكن توجيهه الى حل مشكلة تلوث البيئة ونقص المياه في ايران؟” واختتم نتنياهو أقواله بانه “لن يتوقف ابدا عن العمل من اجل السلام مع الشعب الإيراني”.

وكان تجار “البازار” فى إيران قد واصلوا احتجاجاتهم، أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى بسبب تردى الوضع الاقتصادى اثر انهيار العملة المحلية (التومان) أمام الدولار وارتفاع الأسعار.