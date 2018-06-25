مقتل المغنية التركية هاجر تولو بإطلاق النار عليها في ملهى ليلي

ذكرت تقارير تركية أن المغنية هاجر تولو قتلت في حادث إطلاق نار بملهى ليلي تمتلكه في منتجع بودروم الواقع على السواحل الجنوبية للبلاد.

وتوفيت هاجر، البالغة من العمر 40 عاما، عندما فتح أربعة أشخاص النار داخل الملهى، وأسفر الحادث عن إصابة العديد من الأشخاص.

وأفادت وسائل الإعلام التركية أن المغنية أطلق عليها النار وهي تعبر خشبة مسرح الملهى.

وهرب المهاجمون من موقع الحادث، واعتقلت السلطات أربعة من المشتبه بهم في نقطة تفتيش.

وبحسب تقارير، فإن المغنية ابنة لمهاجرين جاءوا إلى تركيا من البوسنة والهرسك.

وعملت المغنية قبل احترافها الغناء في مجال عرض الأزياء في أواخر تسعينيات القرن الماضي في مدينة إزمير، وأصبحت شريكة في وكالة لتشغيل عارضات الأزياء. ولديها ابنة تبلغ من العمر 15 عاما، وفقا لما ذكرته التقارير.

وكانت هاجر قد أطلقت أول ألبوماتها الغنائية في عام 2014، وتعاونت مع بعض أكبر الأسماء التركية في مجال الموسيقى. كما حققت أغنية طرحتها على موقع يوتيوب قبل ثلاثة أعوام 4.2 مليون مشاهدة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الملهى الليلي الذي شهد وقوع الحادث يعرف باسم “ميدوسا” وهو شهير بارتياد السياح له، وهو يقع في منطقة قريبة من الساحل في مدينة بودروم.