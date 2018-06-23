رغد صدام حسين تنفي الادلاء باية تصريحات حول وفاة المجاهد عزة الدوري

نفت رغد ابنة الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، امس الجمعة، ما نشرته وسائل اعلام من انباء نقلا عنها تفيد بوفاة عزة الدوري، الأمين العام لحزب البعث العراقي.

وقالت رغد في بيان صادر عنها ان ” وسائل اعلام قد نشرت خبرا مفبركا حول وفاة الدوري نقلا عن بعض وسائل الاعلام المغرضة التي تحاول دائما زج اسم رغد صدام حسين بمواضيع كاذبة”.

ونقل البيان عن رغد قولها ان “ما تم نشره غير صحيح اطلاقا ولا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا”، منوهة الى ان “المحامي هيثم الهرش كان محاميا سابقا لرغد وانتهى توكيله منذ زمن بعيد”.

وتابع البيان ان “رغد تنفي كل الاخبار الكاذبة التي يتم تناقلها عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة الى ان “اي تصريح او خبر ينشر عنها يُعد كاذبا مالم يتم إصداره منها شخصيا بالصوت والصورة”.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد تداولت أنباء عديدة عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق في حقبة صدام حسين، عزة الدوري.

ونشرت صحيفة “أخبار العراق” بنسختها الإنجليزية، ومواقع عراقية عديدة إعلان نسبته إلى رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل يشير إلى وفاة عزة الدوري.

ونقل الموقع العراقي عن مصدر مقرب من محامي رغد صدام حسين، هيثم الهرش، قوله إنه تم تكليفه من قبل ابنة صدام ببعث رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري، بعد وفاته.

وأوضح المصدر أن نائب صدام حسين توفي في إحدى مستشفيات تونس، بعد صراع مع مرض في الدم، من دون أن يوضح طبيعة المرض ولا موقع المستشفى.