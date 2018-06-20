لانها لا تعتبر اسرائيل عدواً .. البحرين تستعد لتكون اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني
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جرينتش+2 02:33
“مجتهد” يحمّل ابن سلمان مسؤولية ظهور نساء الحرمين في حضن راغب علامة / فيديو

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