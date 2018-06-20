“مجتهد” يحمّل ابن سلمان مسؤولية ظهور نساء الحرمين في حضن راغب علامة / فيديو

استنكر المغرد الشهير “مجتهد” الصور غير اللائقة التي ظهرت فيها فتيات سعوديات في أحضان الفنان اللبناني راغب علامة، أثناء مسارعتهم لالتقاط الصور التذكارية معه، مشيرا إلى أن رؤية “ابن سلمان” والنظام الذي شن عليه هجوما عنيفا هما السبب في ظهور مثل هذه المشاهد المخالفة لعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وقال “مجتهد” في تغريدة له على موقع “تويتر” معلقا على هذه الصور المتداولة:”أمام الكاميرات نساء الحرمين في حضن راغب علامة حقيقة وليس مجازا، كان علماء النفاق يقولون لا تنتقدوا الحاكم لأن النتيجة ستكون نساءكم في أحضان الغرباء، الآن الحاكم نفسه قدم نساءكم هدية لحضن الغرباء، ومع ذلك تبقى طاعته واجبة ومن لا يعجبه من الخوارج تبا للنفاق”.

واستطرد “مجتهد” قائلاً :”انه لا يستثني علماء النفاق ولا متصنعي الرزانة من الدعاة والإعلاميين”.

كان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداول منذ يوم امس مقطعا مصورا، أثار غضبا واسعا حيث أظهر الفنان اللبناني راغب علامة وفي أحضانه معجبات سعوديات سارعن لالتقاط الصور التذكارية معه في مشهد غير لائق ومخالف لعادات وتقاليد المملكة المحافظة.

ويُظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، فتاتين سارعتا لإيقاف راغب علامة حيث حضنته إحداهما في مشهد غير لائق، ثم وقفت الفتاتان بجانبه وهو يحتضنهما بعدما أعطت إحداهما هاتفها الجوال لشخص بجوارهما لتصويرهما مع الفنان اللبناني.

وكان المطرب اللبناني قد نشر مقطعًا مصورا عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، أمس الاول الاثنين، فور وصوله مدينة جدة لإحياء حفلته الغنائية بمدينة الملك عبدالله، والذي ظهر خلاله واقفًا بجوار علم المملكة، وخلفه صورة للملك سلمان، معربًا عن سعادته بهذا الحفل الذي يعد الأول له بالسعودية.

رؤية #ولد_سلمان مع الفنان راغب علامة في جدة و بنات السعودية! ، طبعا قانون التحرش لا يشمل راغب علامة !؟ pic.twitter.com/RAIZzBa79C — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) June 19, 2018