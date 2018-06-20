لانها لا تعتبر اسرائيل عدواً .. البحرين تستعد لتكون اول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني
أهم العناوين
جرينتش+2 02:32
غزة تخترق جدار الردع الإسرائيلي عبر تثبيتها معادلة القصف بالقصف والدم بالدم

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني