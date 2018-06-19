تنسيق سعودي – إسرائيلي لإنشاء خط سكك حديدية يربط دول الخليج بميناء حيفا

كشف الصحفي الكردي والمقيم في إسرائيل مهدي مجيد عن تنسيق سعودي إسرائيلي سري لربط السعودية بميناء حيفا الإسرائيلي من خلال خط سكك حديدية.

ونشر «مجيد» مقطع فيديو خلال اجتماعه مع وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وهو يتحدث عن المشروع الذي سيتم الكشف عنه فور إتمام صفقة القرن عام 2019.

وفي شهر نيسان الماضي، كشف «كاتس» عن مخطط لإنشاء خطة سكة حديدة تربط بين إسرائيل والسعودية مرورا بالأردن ودول الخليج، تحت اسم «مشروع سكة السلام الإقليمي»، في خطوة قد تبدو متوقعة لعملية تطبيع متسارعة بين دولة الاحتلال ومحيطها العربي، والذي يشمل الرياض.

وتحدث وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي عن تفاصيل مشروعه «سكة السلام الإقليمي»، حسب ما نقلت صحيفة «رأي اليوم» اللندنية عن صحيفة «هآرتس» العبرية.

ووفق الخريطة التي عرضها «كاتس»، خلال المؤتمر الصحفي، فإنّ «سكة السلام الإقليميّ» ستنطلق من مدينة حيفا إلى بيسان (داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48)، لتمر عبر جسر الشيخ حسين الذي يربط بالأردن، ومن هناك إلى مدينة إربد شمالاً، ومن ثم إلى دول الخليج العربيّ والسعودية.

وكشف «كاتس» النقاب عن أنّ هناك محادثات مهمة مع دولٍ عربيّةٍ (لم يذكرها) بشأن مشروع السكة، مضيفا أنّه «متفائل جدًا» من احتمالية الدفع بالمشروع.

وزعم أن المشروع «سيُساهم في تقوية الأردن وتحويلها إلى مركز مواصلات»، إذْ ستُمكّن السكة ليس فقط من الوصول إلى موانئ حيفا، وإنمّا أيضًا إلى كل أنحاء الخليج العربيّ، كما ستكون بمثابة جسر بريّ لمواطني الدول العربيّة المذكورة، يسهل عليهم الوصول برًا إلى ساحل البحر المتوسط.

ولفت إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الخاص إلى المنطقة، جيسون غيرنبلات «أعجِبَ جدًا بالمشروع»، ووعد بطرحه على ترامب.

حصريا :

أثناء حضوري اجتماع ل (يسرائيل كاتس ) وزير الاستخبارات و المواصلات الإسرائيلي و هو يشرح مشروع ربط المملكة العربية السعودية ب ميناء حيفا الإسرائيلي بسكة قطار …إسرائيل و السعودية تتعاملان مع المشروع بسرية و سوف يكشف عنه بعد اتمام صفقة القرن عام 2019 . pic.twitter.com/5A1yScrfGl — مهدي مجيد מהדי מג'יד (@mahdimajeed5) June 17, 2018