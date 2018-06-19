الاستخبارات الايرانية تخترق طبقة الحكم الاسرائيلية عبر تجنيد وزير سابق وتفنيد أكذوبة الدولة العصية على الاختراق
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جرينتش+2 07:03
تنسيق سعودي – إسرائيلي لإنشاء خط سكك حديدية يربط دول الخليج بميناء حيفا

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