تعيينات في الديوان الملكي وبين صفوف رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية

صدرت الإرادة الملكية اليوم الثلاثاء بتعيين يوسف حسن العيسوي، رئيسا للديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من تاريخ 2018/6/20.

كما صدرت الإرادة الملكية ايضا بتعيين قيس أبو ديه رئيسا للتشريفات الملكية، بالسنة الثانية من الفئة العليا/ المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ 2018/6/20، وذلك بنقله من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فيما صدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة عامر طلال الفايز رئيس التشريفات الملكية من منصبه اعتبارا من تاريخ 2018/6/20

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية لمدة أربع سنوات إعتباراً من تاريخ 3/ 6 / 2018.

ووفقا للارادة الملكية يعين الدكتور عدنان بدران رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الأردنية ، والدكتور خالد العمري رئيسا لمجلس أمناء جامعة اليرموك ، والدكتور يوسف القسوس رئيسا لمجلس أمناء جامعة مؤتة، والدكتور منذر جريس حدادين رئيسا لمجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، والدكتور “محمد عدنان” البخيت رئيسا لمجلس أمناء جامعة آل البيت.

كما يعين الدكتور ياسين الحسبان رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الهاشمية ، والدكتور هشام الخطيب رئيسا لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية ، والدكتور محمد الذنيبات رئيسا لمجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال ،والدكتور صبري الربيحات رئيسا لمجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية ، وعثمان بدير رئيسا لمجلس أمناء الجامعة الألمانية.