انعقاد المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب

يعقد اتحاد كتاب المغرب مؤتمره الوطني التاسع عشر، يومي الجمعة والسبت 22 و23 حزيران الجاري، بمدينة طنجة، تحت شعار “نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد”.

وبهذه المناسبة الثقافية الكبرى، وطبقا للقانون الأساسي للاتحاد، فقد وجه المكتب التنفيذي الدعوة إلى أعضاء الاتحاد، لحضور هذا المؤتمر والمشاركة في أشغاله، والمساهمة في إنجاحه، بما يلزم من حضور وتعبئة وتعاون وتفهم.

وسيتم تنظيم حفل افتتاح المؤتمر يوم الجمعة 22 حزيران الجاري في الساعة الخامسة مساء بالمركز المذكور، فيما سيتم اعلام المؤتمرين، بخصوص أية مستجدات تنظيمية موازية.