في رسالة ودية دافئة.. الاسد يعرب عن تمنياته باستقرار الاردن واجتناب الفوضى لانها ستنعكس سلبياً على سوريا / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:07
الجمعية العامة للأمم المتحدة تهزم الصلف الامريكي – الاسرائيلي وتتبنى قراراً لحماية الفلسطينيين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني