الحياة بغيرك ليس لها طعم ..هكذا باح زوج سمية الخشاب لدى نقلها للمستشفى                      

نقلت الممثلة المصرية، سمية الخشاب، امس الثلاثاء، إلى المستشفى الجوي التخصصي، في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وبينما يحيط غموض حول سبب نقل الخشاب إلى المستشفى، فذكرت تقارير صحفية أنها تعاني من أزمة صحية في الطحال، وأنها ستخضع لجراحة من أجل استئصاله.

وعلق المطرب والملحن المصري، أحمد سعد على مرض زوجته سمية الخشاب، عبر حسابه على “إنستغرام”، بنشره لصورة تجمعهما، وكتب معها: “1000 سلامة عليكي.. يا رب يشفيكي وترجعيلي بألف سلامة..الحياة من غيرك مالهاش طعم”.

وكان أحمد سعد وسمية الخشاب احتفلا بعقد قرانهما يوم الجمعة 20 تشرين الأول الماضي، وسط حضور العديد من الأهل والأصدقاء.

وأقيم عقد القران وحفل الزفاف فى جو عائلى بسيط، بداخل احدى الفيلات بالطريق الإسكندرية الصحراوى، وحضر الممثل المصري، عمرو سعد، شقيق أحمد سعد، كذلك حضرت الممثلة المصرية نادية الجندي.