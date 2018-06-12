مباشرة خطة مركزية هادفة لضبط الحركة المرورية بالمملكة بمناسبة عيد الفطر وبداية الموسم السياحي وعودة المغتربين
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جرينتش+2 10:22
مفاجأة طبية .. ضعف الانتصاب لدى الرجال يتسبب بالنوبات القلبية وليس العكس

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