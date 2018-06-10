بوتين: التعاون الروسي- الايراني ناجح في سوريا التي تسيطر حكومتها الان على ٩٠٪ من أراضيها          

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شانغهاي للتعاون إن السلطات السورية أوفت بالتزاماتها بالكامل، وأظهرت استعدادها للحوار، والآن الأمر متروك للمعارضة.

وقال بوتين “إن حكومة سوريا أوفت بالتزاماتها بالكامل وأظهرت استعدادها للمشاركة في الحوار السياسي”، مشيرا إلى أن دمشق على وجه الخصوص أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسي الجديد للبلاد.

وأضاف: “الأن الأمر متروك للمعارضة”.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاجتماع إلى أنه بفضل الجهود المشتركة لعدة دول، تم تحقيق نتائج مهمة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين: “لقد تم تحقيق نتائج مهمة في الحرب ضد الإرهاب في سوريا. وبفضل الاجراءات المنسقة لروسيا والحكومة السورية وإيران وتركيا وشركاء آخرين بما في ذلك كازخستان، تمكنا من قمع النشاط الإرهابي بشكل كبير في هذا البلد”.

ولفت بوتين الانتباه إلى أن الحكومة السورية تسيطر الأن على أراضي يعيش فيها 90٪ من السكان.

وقال بوتين: “أود أن أشير إلى أن الحكومة السورية تسيطر اليوم على أراضي يعيش فيها 90 في المائة من السكان. وتلتزم دمشق بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في يناير في سوتشي”.

وكان الرئيس بوتين، قد وصف التعاون الروسي- الإيراني في سوريا بـ “الناجح” مشيرا إلى تحقيق نتائج ملموسة.

وقال بوتين خلال لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: “نحن نتعاون بنجاح في تسوية الأزمة السورية. وهنا لدينا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة”.

وأضاف: “أنا سعيد لفرصة العمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون”.

ويشار إلى أن هناك تعاون بالصيغة الثلاثية بين إيران روسيا وتركيا بالشأن السوري قدم نتائج حقيقة بالرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر.

فقد تم عقد الجولة التاسعة من مفاوضات “أستانا 9” الشهر الماضي، بمشاركة الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين، كما حضر هذه الجولة وفد عن الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا، ووفد عن الأردن بصفة مراقبين في ظل غياب الجانب الأمريكي هذه المرة.