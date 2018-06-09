ضبط 18 مروجاً للمخدرات وكميات كبيرة منها في مختلف انحاء المملكة

القت إدارة مكافحة المخدرات، القبض على 18 شخصا من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متفرقة منها، وذلك خلال تعامل أقسامها المنتشرة في المحافظات في الايام القليلة الماضية مع 11 قضية منفصلة.

وقال بيان للأمن العام، اليوم السبت، ان من ابرز تلك القضايا التي تعامل معها العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ضبط كيس كبير (شوال) بداخله 59 الف حبة كبتاجون اخفيت في منطقة صحراوية في محافظة المفرق، حيث بوشر البحث عن المشتبه بهم في القضية.

وفي محافظة اربد القي القبض على احد المروجين بعد مداهمة منزله وضبط بحوزته ما يزيد على 5 آلاف حبة مخدرة وكميات من بودرة الحشيش الصناعي (الجوكر).

كما القي القبض في محافظة اربد على 3 مروجين متلبسين أثناء قيامهم ببيع وترويج المواد المخدرة في الشارع العام وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وتتبع العاملون في مكافحة المخدرات فِي لواء الرمثا معلومات حول قيام احد الأشخاص بزراعة اشتال من نبتة المارجوانا المخدرة داخل منزله، وتمت مداهمته بعد التاكد من تلك المعلومات وتم ضبط ألف شتلة من أشتال المارجوانا المخدرة وبوشر البحث عن المتورط بالقضية بعد تواريه عن الأنظار.

وضمن إقليم العاصمة والوسط القي القبض على 7 من مروجي المواد المخدرة في 3 قضايا تم التعامل معها في مناطق شمال وشرق ووسط العاصمة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

كما القي القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة في إقليم الوسط / محافظة البلقاء بعد مداهمة مكان إخفائهما كمية من المواد المخدرة داخل احد المنازل.

أما فِي إقليم البادية فقد تم التعامل مع قضيتين القي القبض من خلالهما على 4 مروجين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

كما القي القبض في محافظة الكرك على احد المروجين أثناء قيامه ببيع وترويج المواد المخدرة وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وأضاف البيان انه بوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.