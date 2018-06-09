اصدار جديد .. “عدت يتيماً من جديد “

صدرت حديثا مجموعة قصصية جديدة للأديب موسى سمحان الشيخ بعنوان ( عدت يتيماً من جديد ) وهي المجموعة الخامسة بين مجموعاته القصصية : الأرض والأطفال ـ إمرأة في حالة إنتظار ـ رجل يريد أن يحيا ـ قد ينتهي الشقاء ، و3 مجموعات شعرية هي ، أمي إذ تعانق ريحها ـ تضاريس الجرح النازف و لم تزل نوافذ المطر تضيء وروايتين : هما : مكان يتسع للحب و تحت نقطة الصفر .

ضمت المجموعة في 131 صفحة إضافة للإهداء: 10 قصص تحمل العناوين التالية ، خارج السرب ـ كِسْبَةٌ بِسِرِجِهَا ـ معه هناك دوماً ـ جدتي والمعلم ـ الحياة هي الحرية ـ طائر يهوى القفص ـ ليلى تحتضن الغرباء ـ مات في أريحا ـ درب الصواب ـ عدت يتيماً من جديد .

وقد صدرت بطبعتها الأولى عن دار فضاءآت بعمان, حيث عبر الأديب في فقرات الإهداء ، عن حتمية اللقاء على الأرض التي نحلم في الوصول إليها.