بعد صيحة تحذير اردنية ..الملك سلمان يدعو لاجتماع رباعي في مكة بعد غدٍ لاخراج الاردن من ازمته الاقتصادية
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اصدار جديد .. “عدت يتيماً من جديد “

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