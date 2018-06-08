بمناسبة يوم القدس العالمي .."مليونية القدس" في غزّة تشهد 400 مُصاب برصاص وقنابل الجيش الاسرائيلي
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جرينتش+2 05:52
بمناسبة يوم القدس العالمي ..”مليونية القدس” في غزّة تشهد 400 مُصاب برصاص وقنابل الجيش الاسرائيلي

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