بعد نجاح مسلسل «أيوب».. مصطفى شعبان يقضي العشرة الأواخر من رمضان في مكة

قرر النجم المصري مصطفى شعبان كعادته كل عام بعد انتهائه من تصوير مسلسله والاطمئنان على نجاحه أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، لقضاء عمرة الشهر الكريم والاعتكاف فى العشرة أيام الأواخر فى المسجد الحرام بمكة.

النجم مصطفى شعبان يحصد يوميا نجاح مسلسله “أيوب”، الذى يحقق نسبة مشاهدة كبيرة ويتابعه من المملكة العربية السعودية ويتلقى يوميا إشادات بالعمل من كل الدول العربية.

مسلسل “أيوب” بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفى، ومحمد على رزق، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.