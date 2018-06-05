مدحت صالح يشعل بدار الاوبرا المصرية أقوى سهرات الطرب الرمضانية

أشعل النجم المصري مدحت صالح واحدة من أقوى السهرات الطربية الرمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو الشهير عمرو سليم وفرقته الموسيقية، وذلك ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وقدم أمتع “صالح” الجمهور بمجموعة متنوعة من أروع أغانيه التى تفاعل معها جميع الحضور بشدة، ومنها “كوكب تانى، حبيبى يا عاشق، البلياتشو، بحلم على قدى، محبتك جنون، زى ما هى حبها، 3 سلامات، ولا تسوى دموع، ماشى فى ضلها” وغيرها من الأغانى التى اشتهر بها.

جدير بالذكر أن “مدحت صالح” طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أنا أبن أبويا” ضمن أحداث مسلسل “رحيم” الذى يخوض السباق الدرامى بشهر رمضان حاليًا، وهو من بطولة “ياسر جلال”، وقد نالت الأغنية استحسان الجمهور المصرى والعربى.