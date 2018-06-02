جماهير خانيونس تشيع جثمان رزان النجار التي استشهدت خلال اسعافها لجرحى مسيرة العودة

انطلقت ظهر اليوم السبت، جنازة تشييع جثمان الشهيدة المسعفة رزان النجار من مستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد شارك المئات من الفرق الطبية والمسعفين في تشييع جثمان “رزان” التي استشهدت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بواجبها الإنساني باسعاف مجموعة شباب أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق مدينة خانيونس في جمعة “من غزة إلى حيفا وحدة دم وتقرير مصير”.

وكانت النجار تعمل ممرضة متطوعة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في النقاط الطبية المتواجدة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية تصفية قوات الاحتلال للشهيدة رزان، فصلا جديدا من فصول الإرهاب الإسرائيلي، الذي لا يوفر الطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحافيين، ويستهدفهم مع سبق الإصرار، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد.

وأكدت الوزارة أن قتل المسعفة النجار برصاصة قنّاص مجرم، وما سبقه من استهداف لسيارات الإسعاف، واعتراض عمل الطواقم الصحية، وقتل الصحافيين الشهيدين: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين خلال مسيرات العودة السلمية، يكرر مرة أخرى حاجة أبناء شعبنا لتوفير الحماية الدولية من عدوان الاحتلال, الذي يخترق كل المواثيق الأممية.

ودعت الوزارة منظمتي الصحة العالمية، و”أطباء بلا حدود”، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.

وكانت الشهيدة رزان اشرف النجار(21 عاماً) قد استشهدت، فيما أصيب أكثر من 100 فلسطيني بينهم 40 برصاص الاحتلال الحي يوم امس في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة، حيث اكدت مصادر طبية في القطاع استشهادها عقب اصابتها برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين ظهر اليوم الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة.

يذكر أن “الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار”، وهي الجهة المشرفة على مسيرات العودة، أطلقت على الجمعة العاشرة اسم “من غزة إلى حيفا وحدة دم ومصير مشترك”، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الفعاليات التي انطلقت امس في القطاع، ومساء اليوم ذاته في مدينة حيفا بالداخل المحتل عام 1948.