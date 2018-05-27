في حرب استنزاف متواصلة على غزة ..قصف مدفعي اسرائيلي يوقع شهيدين من سرايا القدس

استشهد صباح اليوم الأحد، مواطنان فيما أصيب ثالث بجراح حرجة، جراء قصف مدفعية الاحتلال “الإسرائيلي”، نقطتي رصد للمقاومة شرقي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الشهيدان حسين سمير العمور (25 عاماً)، وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاماً) ارتقيا، فيما أصيب ثالث بجراح حرجة، جراء استهداف الاحتلال لشرق رفح.

وأضاف القدرة، أن الإصابة الحرجة مازالت تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى الأوروبي في مدينة رفح.

وقد زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، الشهيدين المجاهدين “حسين سمير العمور” و “عبد الحليم عبد الكريم الناقة” الذين ارتقيا جراء القصف الصهيوني شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كما أكدت حركة الجهاد، على حقها في الرد على التصعيد العدواني الخطير، وعدم تخليها عن هذا الحق.

وقال داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي: نحن نعرف كيف نرد على هذا التصعيد العدواني الخطير، هذا حقنا ولن نتخلى أبداً عن حقنا وواجبنا تجاه دماء الشهداء التي تسفكها “إسرائيل ” بشكل عدواني.

وأضاف: نحن نعرف ما الذي علينا أن نفعله حتى نُذكر الاٍرهاب الصهيوني بأن دماء شعبنا ليست رخيصة .

وتابع: رحم الله الشهداء وتقبلهم في عالي الدرجات، طوبى للمجاهدين والمرابطين على الثغور من رفح حتى بيت حانون

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت مرصداً لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مما أدى لارتقاء الشهيدين “حسين سمير العمور” و “عبد الحليم عبد الكريم الناقة”، فيما أصيب آخر بجراح خطرة.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرات الحربية الصهيونية قصفت بخمسة صواريخ على دفعتين موقع شهداء رفح “الحشاشين” التابع لكتائب القسام شمال غرب رفح.