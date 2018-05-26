ابرز الأخطاء الإخراجية في مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي

ما زال النقاد ومتابعو المسلسلات الرمضانية يكتشفون بعض الأخطاء الفنية والإخراجية في هذه المسلسلات، رغم اننا لا نزال في الأسبوع الأول من شهر رمضان وعرض الأعمال الدرامية المختلفة.

وفيما يلي أبرز الأخطاء الملاحظة في بعض المسلسلات..

“أيوب”.. والشارب المنسي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “أيوب” خطأ فادحاً، وذلك بظهور رغدة (ميرهان حسين) وهي تتذكر ليلة عرسها مع أيوب (مصطفى شعبان) الذي يظهر بشارب ولحية في هذا المشهد.

رغم أنه في شارة المقدمة تظهر صورة زفافهما المعلقة على الحائط، ويظهر فيها أيوب دون شارب ولحية. مسلسل “أيوب” بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهَنا الزاهد ومحمد دياب وميرهان حسين ومحمد لطفي ومحمد على رزق، وهو من اخراج أحمد صالح.

الشارب مرة أخرى.. في “بالحجم العائلي”

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “بالحجم العائلي” خطأ يتعلق بالشارب أيضاً. إذ يظهر يحيى الفخراني بذقن حليق ومن دون شارب في أثناء دعوة رشا (ندى موسى) له لاستقبال أبنائه بعدما وصلوا إلى منتجعه السياحي بمرسى علم، وحينما توجَّه لاستقبالهم تظهر ذقنه كثيفة مع شاربه. “بالحجم العائلي”، من إخراج هالة خليل، وبطولة يحيى الفخراني وميرفت أمين ويسرا اللوزي وشيماء سيف، وندى موسى، ومن تأليف محمد رجاء.

“الهيبة العودة”.. ومشاكل مع الزمن

يعرض مسلسل “الهيبة العودة” أحداثاً قبل 6 سنوات، ولكن في أحد مشاهد الحلقة الخامسة ظهرت إحدى بنات أبو سلمى وهي تقوم بتغيير محطات التلفزيون لنسمع صوت نانسي عجرم في إعلان أحد مساحيق الغسيل وهي تقول: “فيه الطريقة اللي مليانة حب”، وهو إعلان تم تصويره قبل نحو شهر. ويشارك في الجزء الثاني من المسلسل عدد من النجوم، في مقدمتهم نيكول سابا وفاليري أبو شقرا وعبد المجيد مجذوب ورفيق أحمد علي، بالإضافة لممثلي الجزء الأول.

“لدينا أقوال أخرى”.. المليون = 25

في الحلقة السادسة من مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، وقع خطأ كبير بعدما قامت ياسمين (نهى عابدين) بنشر فيديو لها عبر يوتيوب لتطمئن جمهورها بعد تعرضها لمحاولة قتل، فيما يردد شادي صديق علي (أحمد حاتم) أن الفيديو شوهد أكثر من مليون مرة، وفي مشهد آخر تؤكد ياسمين أنه شوهد هذا العدد. ولكن عندما يحاول علي مسح الفيديو تظهر على الشاشة عدد مشاهدات الفيديو وهي 25 مرة فقط. مسلسل “لدينا أقوال أخرى”، يشارك في بطولته مع الفنانة يسرا كل من شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبو ضيف وحازم إيهاب، وهو من إخراج محمد علي.

“نسر الصعيد”.. وأخطاء متكررة

منذ الحلقة الأولى لمسلسل “نسر الصعيد”، لاحظ المتابعون عدداً من الأخطاء الإخراجية، جاء آخرها بالحلقة الخامسة في أثناء استقبال والد فيروز (تؤدي دورها درة) لزين (محمد رمضان) ووالدته لعقد الخطوبة، فظهر “المايك” الخاص بشقيقة فيروز معلقاً في ملابسها من الخلف. وبالحلقة الثالثة، في أثناء قفز زين من فوق الجسر بالمياه، لوحظ ظهور المواطنين وهم يقفون على الجسر وهناك من يمنعهم من العبور.

وفي الحلقة الأولى، لوحظ عدم مراعاة الزمن الذي يتم تصوير المشهد فيه، حيث صورت إحدى لقطات المسلسل شخصية زين في أثناء الطفولة، وتحديداً في عام 1998 بينما يلعب كرة قدم مع أقرانه، لكن اللافت هو استخدام الأطفال كرة مونديال إفريقيا 2010. بالإضافة إلى استخدام اللمبات الموفرة في التسعينيات، والتي ظهرت في مشهد جلسة الصلح. وكذلك، اختفاء الحسنة من وجه صالح (والد زين، يؤدي دوره محمد رمضان)، والتي ظهرت فوق شفتيه، واختفت في مشهد ذهاب ضابط الأمن لمنزله. يظهر في “نسر الصعيد”، إلى جانب “رمضان”، درة وسيد رجب ووفاء عامر، ودينا ومحمد حاتم وعايدة رياض، والمسلسل من اخراج ياسر سامي.

“كلبش” والكثير من الأخطاء

في مسلسل “كلبش 2″، لوحظ إصابة ذراع سليم الأنصاري (أمير كرارة) بطلق ناري في الحلقة الأولى، لكنه ظهر بشكل طبيعي في مشهد جنازة أخته وزوجته. وفي المشهد ذاته، ظهر زوج أخت سليم الأنصاري دون عكاز، رغم أنه كان مصاباً في قدمه ويمشي على عكاز. وفي مشهد آخر، ظهر سليم الأنصاري وهو يصوب سلاحه نحو هدف محدد، ولكن الغريب في الأمر أن السلاح كان خالياً من خزنة الطلقات. كما خرجت والدة سليم الأنصاري (هالة فاخر) من المستشفى بعد إصابتها بالشلل بمكياج كامل، بالإضافة إلى بطن زوجة سليم الأنصاري الحامل، والذي بدا منتفخاً بطريقة مضحكة وغريبة.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، ومحمد لطفي، وريم مصطفى، وهالة فاخر، وسارة الشامي، وأحمد حاتم ومحمود البزاوي، ودياب، ووائل عبد العزيز.

“اختفاء”.. مسنٌّ أم بوجهٍ محروق؟

فيما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “اختفاء” إطلالة الفنان محمد ممدوح، الذي وُضع له مكياج من المفترض أن يُظهره كرجل متقدم في السن، إلا أن المكياج بدا سيئاً وكأن وجهه مشوه أو محروق. مسلسل “اختفاء” بطولة نيللي كريم وهشام سليم ومحمد ممدوح وبسمة، وهو من اخراج أحمد مدحت.

“بدون فلتر”.. الراديو بأغنية واحدة

المسلسلات الخليجية أيضاً لم تفلت من الأخطاء الإخراجية، ففي مسلسل “بدون فلتر”، بينما كان البطل عبد الله السدحان يرسم لوحة استغرقت ساعات طويلة، كان يستمع للأغنية نفسها عبر إحدى محطات الراديو.

مسلسل “شير شات”.. والرتبة المقلوبة

المسلسل الخليجي “شير شات” أيضاً لاحقته الانتقادات؛ وذلك بسبب إحدى اللقطات التي يظهر فيها شخصية عسكرية، فيما لوحظ تركيب الرتبة العسكرية بشكل مقلوب!

“سك على إخواتك”.. الصعيدي الهندي

في الحلقة الثانية من مسلسل “سك على إخواتك” للممثل مسرح مصر علي ربيع، حيث يؤدي دور الصعيدي، لكنه ارتدى زياً أقرب للهندي والباكستاني منه للصعيدي، فالعباءة والبنطال من نفس اللون تحتها لبست الأزياء الصعيدية المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، ظهر في كادر التصوير بإحدى اللقطات إبان خروج ربيع من محطة المترو أشخاص لا علاقة لهم بالتصوير، وبدا أنهم أناس عاديون صادف وجودهم بالشراع أثناء التصوير، حيث ينظرون لربيع وعلى وجوههم الابتسامة. مسلسل “سك على أخواتك” بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادي الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسي عبده، وآخرين، وهو من إخراج وائل إحسان، ويعرض حصريًا على شاشة “MBC مصر” في رمضان.

“أبو عمر المصري”.. مشاكل تقنية

يبدو أن هناك مشكلة تقنية في الصوت في مسلسل “أبو عمر المصري” بطولة أحمدعز، ففي الحلقة الأولى من المسلسل خلال حديث فجر الدين (أحمد عز) مع هند (أمل بشوشة) كان الصوت غير ملائم للمشهد بشكلٍ عام، كما ظهر صوت عز أعلى بكثير من صوت بوشوشة. أبو عمر المصرى، بطولة أحمد عز، فتحي عبد الوهاب، صبري فواز، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضي، عباس أبو الحسن، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

“لعنة كارما”.. والنسيان

في أغنية المقدمة بأولى حلقات مسلسل “لعنة كارما” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نسي فريق العمل إضافة المغني اللبناني آدم، الذي تشارك في أداء الأغنية مع المصري محمد عدوية الذي كتب اسمه منفرداً. المسلسل من بطولة كريم فهمى، دينا ماهر، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، أحمد وفيق، نجلاء بدر، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة.