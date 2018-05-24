من انتم، دعاة ام حواة ؟ اصحاب رسالة ام طلاب ثروة ؟

كثيرون يستخدمون الاسلام .. وقليلون يخدمونه — محمد بن عباد (@ZEB9TXYbLeKYTWe) May 22, 2018

أثار داعيتان سعوديان جدلاً وموجة تعليقات ساخرة بعد أن سارا على خطى الداعية المصري عمرو خالد، الذي تحول إلى “طبق دسم” للسخرية على مواقع التواصل بعد مشاركته في الدعاية لدجاج شركة دواجن سعودية.

وإذا كان كثيرون سخروا من الداعية المصري، فإن معلقين عبروا عن غضبهم لاستغلاله البعد الروحي لرمضان والصيام واستغلال الدين لدعاية تجارية للدجاج.

وفيما اعتذر عمرو خالد بعدها عما حدث، فإن الداعيتين السعوديين محمد العريفي و عادل الكلباني، حافظا على الإعلانيين المنشوريين على حسابيهما على “تويتر”.

واكتفى العريفي بنشر تغريدة بصورة بشعار “هذا وقت أرابيكس″

في المقابل ذهب إمام الحرم المكي السابق وإمام مسجد المحيسن حاليا الداعية السعودي عادل الكلباني لاستغلال واضح للدين للترويج لمياه “veen” عبر حسابه على “تويتر” واعتبارها من أطيب الصدقات ويعظم أجرها.

شكرا مياه veen pic.twitter.com/sEJG0f5p7N — عادل الكلباني (@abuabdelelah) May 22, 2018

وقد تهاطلت التعليقات على هذه التغريدة:

هل مياه veen تساعد على الخشوع — الجوهرة (@jowoo77) May 22, 2018

بعد حتى انت… ما بقى إلا تقول انها مياه الكوثر — Dehreez (@dehreez1) May 22, 2018