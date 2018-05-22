مبروك يا دمشق تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية من رجس الإرهاب المسلح وسحق كل تجمعاته
أهم العناوين
جرينتش+2 07:40
وسائل التواصل الاجتماعي تزيح التلفزيون عن عرشه المعهود في رمضان وتحل محله

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني