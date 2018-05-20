سارعوا لخفض الكولسترول فوراً لانه مفتاح لمحاربة الجلطات و..السرطان ايضاً

وجدت دراسة جديدة أن خفض مستويات الكولسترول يحسن بشكل كبير نتائج العلاج المناعي للسرطان، وهو نوع جديد من علاجات الأورام يتم فيه استخدام الخلايا المناعية للجسم لمحاربة خلايا الورم. وتفتح هذه النتائج باباً لابتكار تكتيكات جديدة تعزّز من فاعلية العلاج المناعي للسرطان.

وأجريت أبحاث الدراسة في معهد كليفلاند ليرنر ريسيرش بأوهايو، وأظهرت للمرة الأولى تأثير الكولسترول على مقاومة المناعة لنمو الأورام الخبيثة.

ونُشرت نتائج الأبحاث في دورية “إكسبريمنتال ميديسن”، وأظهرت أنه عند خفض مستوى الكولسترول في الجسم قبل بدء العلاج المناعي أصبحت الخلايا المناعية أكثر قدرة على القضاء على الورم.

وبينت النتائج أن مستوى الكولسترول أحد العوامل الحاسمة في قدرة خلايا المناعة على محاربة السرطان، وأن استخدام تكتيك خفض الكولسترول قبل بدء العلاج يمكن أن يوفر كثيراً من الجهد والمال على المريض ويحقق نتائج أكثر فاعلية.