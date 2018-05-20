ارشادات ضرورية للوقاية من مخاطر موجة الحر .. وهاتف ٩١١ جاهز للمساعدة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري, وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .

وشددت المديرية في نصائح وجهتها في بيان اليوم على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة, وعدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها، وعدم تشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، وعدم ترك الأطفال داخل المركبة أثناء التسوق, واختيار وقت مناسب للتسوق غير وقت الظهيرة حيث تكون الحرارة في ذروتها.

ودعت الى الالتزام بالنصائح الصادرة عن الطبيب المختص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب, وحفظ الأطعمة بشكل سليم خوفاً من وقوع حوادث التسمم, والابتعاد عن السرعات العالية وعدم قيادة المركبة في حالات الشعور بالتعب أو الإرهاق, وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.