هل تجدد صراع آل سعود وآل الرشيد .. “مجتهد”: هذا ما يتعرّض له نواف الرشيد في الرياض

كشف الحساب الشهير “مجتهد”، عن الوضع الحالي للشاعر الشاب نواف الرشيد، نجل الشاعر طلال الرشيد، الذي اغتيل في الجزائر بظروف غامضة في العام 2003.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”: “نواف بن طلال الرشيد يتعرض الآن لضغط لإصدار بيان يقول فيه إنه عاد للوطن بمحض إرادته، ويهاجم قطر وسياستها”.

وتابع بأن “نواف احتجز في الرياض بعد أن سلمته الكويت ثم جيء به لجدة، كما أُحضر بالقوة عدد من كبار أسرته المقيمين في المملكة في ما يبدو لاستخدامهم في إضفاء مصداقية على البيان”.

وأكد المعارض السعودي عبد الله الشمري على تغريدة “مجتهد”، وقال إن الضغوط على نواف الرشيد تنصب نحو إصداره بيانا يهاجم فيه قطر.

ونواف الرشيد يعد مواطنا قطريا، إذ يحمل جنسيتها، وكان يقيم فيها منذ سنوات، لا سيما أن والدته من عائلة النعيمي المعروفة في قطر.

وأعاد ناشطون نشر صورة للرشيد وهو يصافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قالوا إنها التقطت في عيد الفطر الماضي، بعد أسابيع على بدء حصار قطر، معتبرينها أحد أسباب اعتقاله من قبل السعودية.

يشار إلى أن السلطات الكويتية قد سلمت نواف الرشيد إلى السعودية دون أي إعلان رسمي من الطرفين.

عاجل: نواف بن طلال الرشيد يتعرض الآن لضغط لإصدار بيان يقول فيه إنه عاد للوطن بمحض إرادته ويهاجم قطر وسياستها. وكان نواف قد احتجز في الرياض بعد أن سلمته الكويت ثم جيء به لجدة، كما أحضر بالقوة عدد من كبار أسرته المقيمين في المملكة فيما يبدو لاستخدامهم في إضفاء مصداقية على البيان — مجتهد (@mujtahidd) May 14, 2018

نعم، هذا ما وصلنا حتّى الآن عنه بأن هناك ضغوطًا عليه ليخرج ببيان يشتم فيه #قطر. https://t.co/LsMpKujeF2 — دُ. عَبْدُ اللهِ الشَّمَّرِيُّ #القدس (@JAlArb) May 14, 2018