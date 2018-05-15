 61 شهيداً وقرابة 3000 جريح يكتبون بدمائهم في غزة امس صفحة تاريخية من صفحات مسيرة العودة
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هل ارتبط ابن الامير / السفير السعودي بندر بعلاقة عاطفية مع زوجة ابن ترامب ؟

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