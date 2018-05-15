مفتي سوريا يعلن ان الذي يتخلى اليوم عن القدس سيتخلى عن مكة 

أكد الشيخ أحمد بدر الدين الحسون، مفتي سوريا، امس الاثنين، أنه لو تخلت سوريا عن المقاومة والقوى الفلسطينية لأصبحت أقوى من سويسرا اقتصاديا، مشيرا إلى أن إيران هي الاخرى لو تخلت عن المقاومة لسمحوا لها بصناعة سفن فضاء.

وقال الحسون في كلمة القاها خلال مؤتمر لعلماء المقاومة في بيروت، إنه “لو تخلت سوريا عن المقاومة والقوى الفلسطينية التي طردت من قطر وغيرها من الدول الخليجية لأصبحت سوريا أقوى من سويسرا اقتصاديا”.

وأضاف، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لو تخلت ايضا عن المقاومة لسمحوا لها بصناعة سفن فضاء”، مؤكدا أن “سوريا وإيران لن تتخليا عن فلسطين والقدس”.

وحذر الحسون من أن “الذي تخلى عن القدس سيتخلى عن مكة”، في اشارة إلى الموقف السعودي من القضية الفلسطينية والقدس.